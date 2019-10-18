Игроки "Чайки" провели мастер-класс
Игроки "Чайки" Сергей Шаров и Владимир Дончик провели мастер-класс для юных футболистов ДЮСШ города Сальска.
Фото: ФК "Чайка"
Они провели разминку, эстафеты, научили детей новым финтам, показали технику ударов и сыграли с ними с футбол. В завершении устроили конкурс на попадание в перекладину ворот, самым метким Шаров и Дончик вручили подарки от клуба. Юные таланты признались, что стараются не пропускать матчи "Чайки" и пообещали поддержать команду в ближайшем туре в поединке со "Спартаком-2", сообщает официальный сайт ФНЛ.
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