Меньщиков — лучший тренер ФНЛ в октябре по версии болельщиков, Осинькин — по версии лиги

Главный тренер "Ротора" Игорь Меньщиков признан лучшим тренером ФНЛ по итогам октября. Таково мнение болельщиков. Он набрал 72,8% голосов.

Игорь Меньщиков (@RotorOfficial) - лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков!



Он набрал 72,8% голосов на официальном сайте лиги (https://t.co/rl6P0IzPeb).



На 2-м месте Евгений Калешин из @fcbaltika - 18,8%.



3-е место у Николая Савичева («Торпедо») - 3,2%. pic.twitter.com/84Py9czBT2 — ФНЛ (@FNLeague) November 2, 2019

Игорь Осинькин – лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии ФНЛ!



В октябре @FCChertanovo обыграло дома «Текстильщик», победило в Курске и Красноярске, а также одолело в дерби лидера Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо».



Поздравляем Игоря Витальевича с этим успехом! pic.twitter.com/AJJ8sTv732 — ФНЛ (@FNLeague) November 2, 2019

Второе место занял тренер "Балтики" Евгений Калешин (18,8%), а замкнул тройку Николай Савичев из "Торпедо" (3,2%).При этом по версии лиги лучшим тренером по итогам октября стал главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин. В октябре клуб обыграл "Текстильщик", "Авангард" и "Енисей", а также "Торпедо".