» » В сборной 23-го тура по два футболиста "Армавира" и "Ротора"

В сборной 23-го тура по два футболиста "Армавира" и "Ротора"

В символическую сборную 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ вошли по два представителя "Армавира" и "Ротора". Всего в списке лучших футболистов дня значатся представители девяти команд лиги, информирует официальный сайт лиги.

В числе главных героев тура неувядаемый капитан "Шинника" Эльдар Низамутдинов, который в матче с "Лучом" два гола забил сам и еще в одном случае ассистировал партнеру.

В свою очередь, Никита Безлихотнов из "Армавира" так же взял на себя лидерские функции в матче со "Спартаком-2" - гол и две голевых передачи.

Также гол и голевой пас на счету 18-летнего Ильи Воротникова из "Краснодара-2". Гол был настолько хорош, что мы отдельно опубликовали его вчера в наших соцсетях и, конечно же, включили в подборку лучших голов тура. Остается только добавить, что все свои результативные действия Воротников уместил в 22 минуты, поскольку вышел на поле на 70-й минуте.

Те же 1+1 на счету Игоря Безденежных из "Чайки". Наконец, выделим автора дубля в матче с "Балтикой" Юрия Завезена – это его первые голы за "Чертаново".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Армавир Ротор ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Чайка" вручила подарки детям с нарушенным зрением (видео)
В сборной 23-го тура по два футболиста "Армавира" и "Ротора"
"СКА-Хабаровск" опроверг переговоры с экс-форвардом "Енисея" Обрадовичем
Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано женился на русской девушке
Оформившие по хет-трику Роналду и Кейн обошли Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020 1
Определены 10 из 24 участников Евро-2020
Агент Намли не исключил ухода Юнеса из "Краснодара" зимой
Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере 1
Дрогба отказался вернуться в "Челси" ради поста главы Федерации футбола Кот-д`Ивуара
Бельгийский клуб отказался от Эменике через 2 месяца после подписания: 5 матчей, 0 голов 2
"Именно "Реал" будет в невыгодном положении". Рамос — о преимуществе "Барселоны" перед эль-класико
Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины в любой момент
Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А
Семин: Кубок России обязательно нужен, но его необходимо правильно встраивать в календарь 3
Бывший гендиректор "Ростова": то, что делает рэпер Баста в СКА, - детский лепет на лужайке
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020 1
Франция обыграла Молдавию в отборе Евро-2020
Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0
Бонуччи: игроки "Ювентуса" поговорят с Роналду о том, что происходит
Семин: в финансовые проблемы "Ростова" верится с трудом. Может, это блеф?
Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая: я не хочу красть их деньги 1
Внесены изменения при использовании VAR в АПЛ
Спортивный директор "Пюника": сотрудничество с Григоряном не входит в планы клуба
Кикнадзе: 100 миллионов евро за братьев Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим 8
Экс-вратарь "Луча": в перерыве Григорян разносил всех. А как в России ещё можно?
Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с "Тоттенхэмом"
Пике - о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год
В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина 4
"Челси" предлагал за защитника "Наполи" Хюсая 50 млн евро
Сборная Турции сыграла вничью со сборной Исландии
Все новости