В символическую сборную 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ вошли по два представителя "Армавира" и "Ротора". Всего в списке лучших футболистов дня значатся представители девяти команд лиги, информирует официальный сайт лиги.
В числе главных героев тура неувядаемый капитан "Шинника" Эльдар Низамутдинов, который в матче с "Лучом" два гола забил сам и еще в одном случае ассистировал партнеру.
В свою очередь, Никита Безлихотнов из "Армавира" так же взял на себя лидерские функции в матче со "Спартаком-2" - гол и две голевых передачи.
Также гол и голевой пас на счету 18-летнего Ильи Воротникова из "Краснодара-2". Гол был настолько хорош, что мы отдельно опубликовали его вчера в наших соцсетях и, конечно же, включили в подборку лучших голов тура. Остается только добавить, что все свои результативные действия Воротников уместил в 22 минуты, поскольку вышел на поле на 70-й минуте.
Те же 1+1 на счету Игоря Безденежных из "Чайки". Наконец, выделим автора дубля в матче с "Балтикой" Юрия Завезена – это его первые голы за "Чертаново".
В сборной 23-го тура по два футболиста "Армавира" и "Ротора"
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