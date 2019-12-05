"Балтика" определилась с планами подготовки ко второй части сезона, сообщает официальный сайт ФНЛ.
8 января команда выйдет из отпуска и уже на следующий день футболисты пройдут медобследование. Балтийцы проведут несколько тренировок в Калининграде, а затем отправятся в Турцию. Первый сбор продлится 14 дней – с 12 по 26 января. На 19 и 26 января запланированы контрольные игры. Второй сбор опять пройдет в Турции с 30 января по 12 февраля. Контрольные матчи намечены на 5, 9 и 12 января. Третий турецкий сбор стартует 16 февраля и завершится 28 февраля. Контрольные матчи пройдут 21 и 28 февраля.
3 марта команда Евгения Калешина начнет подготовку к календарной игре с "Нижним Новгородом", которая состоится в Калининграде 9 марта.
"Балтика" определилась с планом подготовки
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