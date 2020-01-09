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Экс-игрок "Анжи" Асильдаров назначен на пост вице-президента клуба

Бывший футболист "Анжи" Шамиль Асильдаров был назначен на пост вице-президента клуба, сообщается на официальном сайте махачкалинцев.

Соответствующее решение принял лично глава клуба Осман Кадиев. Уточняется, что в качестве вице-президента Асильдаров будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью "Анжи" и решением внутрикомандных вопросов.

"Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе. Добро пожаловать в "Анжи", Шамиль Саидбегович!" — говорится в сообщении.

Асильдаров защищал цвета "Анжи" в 2008 году, а также с 2014 по 2015-й и в 2017 году, после чего завершил карьеру. Также он выступал за "Химки", "Кубань", "Локомотив", "Ахмат", "Луч", "Спартак-Нальчик", "Волгу" и "Тобол".


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Теги: Анжи Асильдаров ФНЛ
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