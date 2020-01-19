Футболисту "Чайки" сломали ногу в товарищеском матче с "Габалой"

Неприятный инцидент произошел в товарищеском матче между "Чайкой" и "Габалой".



В конце встречи капитан российского клуба Владислав Дубовой получил перелом большой и малой берцовых костей, после того, как игрок команды-соперника "влетел" ему в ноги. Встреча была прервана при счете 0:3 в пользу "Габалы". Сам игрок госпитализирован.



Чайка, которая проводит сборы в Турции, занимает 9-е место в таблице ФНЛ.