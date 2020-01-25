"Нижний Новгород" расторг контракт с экс-нападающим "Локомотива" и "Рубина" Портнягиным

Форвард Игорь Портнягин был исключен из заявки "Нижнего Новгорода". Контракт был расторгнут по взаимному соглашению двух сторон.



Фото: ФК "Рубин"