Состав нижегородского клуба 31-летний форвард пополнил прошлым летом, перейдя из столичного "Локомотива" в качестве свободного агента, сообщает официальный сайт нижегородцев.
За "Нижний Новгород" в ФНЛ Портнягин сыграл 13 матчей, отличился 5 раз. До этого он играл за многие российские клубы: казанский "Рубин", "Томь", "Нефтехимик", екатеринбургский "Урал", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки" и самарские "Крылья Советов".
"Нижний Новгород" расторг контракт с экс-нападающим "Локомотива" и "Рубина" Портнягиным
Форвард Игорь Портнягин был исключен из заявки "Нижнего Новгорода". Контракт был расторгнут по взаимному соглашению двух сторон.
Фото: ФК "Рубин"
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