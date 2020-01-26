Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал информацию о том, что у клуба появятся два новых инвестора.
"Мне об этом ничего не рассказывали. Кто-то такое пишет, а люди верят, считают, что мы стоим на пути прогресса. На самом же деле никто в клуб с подобными предложениями не обращался. Разговоры о миллиардах – из области фантастики.
Выходить в РПЛ имеет смысл только при наличии серьезного спонсора. Пока такого нет. Но мы не собираемся сдаваться", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Напомним, ранее клуб расторг соглашение с главным тренером команды Андреем Талалаевым из-за смены вектора развития. Сегодня известный российский тренер Федор Щербаченко рассказал, что у Талалаева был конфликт с руководством "Химок".
"Химки" занимают третье место в таблице первенства ФНЛ. В активе команды 50 очков.
Гендиректор "Химок": выходить в РПЛ имеет смысл только при наличии серьезного спонсора
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»