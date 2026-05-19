Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе организации, "Рубин" стал единственным клубом, который обратился в ЭСК РФС по итогам заключительного, 30-го тура РПЛ.
Казанский клуб попросил рассмотреть решение главного арбитра матча Евгения Буланова, отменившего гол полузащитника Даниила Кузнецова в ворота "Пари НН" на 90-й минуте игры после вмешательства VAR.
Напомним, встреча проходила 17 мая в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2.
Один клуб обратился в ЭСК по итогам 30 тура РПЛ
Фото: ФК "Рубин"