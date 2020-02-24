В основное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были ростовчане. Теперь они сыграют в матче за 9-е место с воронежским "Факелом", а самарцы в матче за 11-е место с красноярским "Енисеем".
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Крылья Советов" – СКА Ростов-на-Дону 1:1 (8:9)
Голы: Ломакин, 49 - Дворников, 66
"Крылья Советов": Бельтюков, Чичерин, Нестеров, Трубин, Медведь (Давыдов, 39), Босов, Смирнов (Горбунов, 46), Соколов, Ломакин, Молчанов, Войченко
СКА Ростов-на-Дону: Скрипник, Костылев, Винниченко, Юшко, Ахриев, Дворников, Шаповалов, Ашев (Гриднев, 77), Козлов, Гребенюков (Иванков, 65), Кожухарь
Предупреждения: Ашев, 2, Ломакин, 55, Шаповалов, 61, Саликов, 73, Горбунов, 88
СКА со счетом 9:8 в серии пенальти победил "Крылья Советов" на Кубке ФНЛ
В очередном матче Кубка ФНЛ, проходящем на Кипре, встречались самарские "Крылья" и СКА Ростов-на-Дону.
Фото: vk.com/fcskarostov
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