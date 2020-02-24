СКА со счетом 9:8 в серии пенальти победил "Крылья Советов" на Кубке ФНЛ

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В основное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были ростовчане. Теперь они сыграют в матче за 9-е место с воронежским "Факелом", а самарцы в матче за 11-е место с красноярским "Енисеем".Кубок ФНЛПлей-оффЛомакин, 49 - Дворников, 66Бельтюков, Чичерин, Нестеров, Трубин, Медведь (Давыдов, 39), Босов, Смирнов (Горбунов, 46), Соколов, Ломакин, Молчанов, ВойченкоСкрипник, Костылев, Винниченко, Юшко, Ахриев, Дворников, Шаповалов, Ашев (Гриднев, 77), Козлов, Гребенюков (Иванков, 65), КожухарьАшев, 2, Ломакин, 55, Шаповалов, 61, Саликов, 73, Горбунов, 88