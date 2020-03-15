"Томь" обыграла "Краснодар-2" в ФНЛ. СКА-Хабаровск одержал победу над "Нижним Новгородом"

Завершились первые матчи после возобновления футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ФНЛ

27 тур

"Томь" - "Краснодар-2" 2:1

Голы: Визнович, 45+1, Жигулёв, 70, Буранов, 84 (пен.)

"Томь": Вавилин, Горбатюк, Эдиев, Каккоев (Талалай, 50), Синяк, Иванов, Буранов, Плетнёв (Ахъядов, 72), Киреенко, Долгов (Тлупов, 77), Визнович (Шалаев, 86)

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Стежко (Мартынов, 74), Бородин, Ивашин, Мацукатов, Сперцян (Якимов, 57), Жигулёв, Кутовой (Сабуа, 59), Сергеев (Воротников, 65), Халназаров (Катрич, 85)

Предупреждения: Жигулёв, 80

СКА-Хабаровск - "Нижний Новгород" 2:0

Голы: Базелюк, 11 (пен.), Эльмурзаев, 82

СКА-Хабаровск: Суслов, Базелюк (Брагин, 59), Булия, Гаджимурадов, Гащенков (Горулёв, 69), Зайцев, Квеквескири (Камилла, 84), Малеев, Мануйлов (Матвийчук, 53), Обухов, Эльмурзаев

"Нижний Новгород": Гоцук, Грулев (Максименко, 84), Игнатович (Ставпец, 64), Калинский (Алиев, 82), Комолов (Палиенко, 72), Обольский, Сапета, Смирнов, Темников, Хозин, Щадин

Предупреждения: Квеквескири, 4, Калинский, 21, Сапета, 23, Игнатович, 34, Гаджимурадов, 62, Грулёв, 65, Гащенков, 67, Гоцук, 79, Обухов, 90


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Теги: ФНЛ Томь Краснодар-2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород
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