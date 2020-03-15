ФНЛ
27 тур
"Томь" - "Краснодар-2" 2:1
Голы: Визнович, 45+1, Жигулёв, 70, Буранов, 84 (пен.)
"Томь": Вавилин, Горбатюк, Эдиев, Каккоев (Талалай, 50), Синяк, Иванов, Буранов, Плетнёв (Ахъядов, 72), Киреенко, Долгов (Тлупов, 77), Визнович (Шалаев, 86)
"Краснодар-2": Адамов, Марков, Стежко (Мартынов, 74), Бородин, Ивашин, Мацукатов, Сперцян (Якимов, 57), Жигулёв, Кутовой (Сабуа, 59), Сергеев (Воротников, 65), Халназаров (Катрич, 85)
Предупреждения: Жигулёв, 80
СКА-Хабаровск - "Нижний Новгород" 2:0
Голы: Базелюк, 11 (пен.), Эльмурзаев, 82
СКА-Хабаровск: Суслов, Базелюк (Брагин, 59), Булия, Гаджимурадов, Гащенков (Горулёв, 69), Зайцев, Квеквескири (Камилла, 84), Малеев, Мануйлов (Матвийчук, 53), Обухов, Эльмурзаев
"Нижний Новгород": Гоцук, Грулев (Максименко, 84), Игнатович (Ставпец, 64), Калинский (Алиев, 82), Комолов (Палиенко, 72), Обольский, Сапета, Смирнов, Темников, Хозин, Щадин
Предупреждения: Квеквескири, 4, Калинский, 21, Сапета, 23, Игнатович, 34, Гаджимурадов, 62, Грулёв, 65, Гащенков, 67, Гоцук, 79, Обухов, 90
"Томь" обыграла "Краснодар-2" в ФНЛ. СКА-Хабаровск одержал победу над "Нижним Новгородом"
Завершились первые матчи после возобновления футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!