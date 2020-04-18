"Пока мы никуда не собираемся. Ждем, как будут обстоять дела после коронавируса. Есть ли внутри клуба разговоры о снятии с ФНЛ? Если бы хотели, могли бы и сняться, но мы хотим играть.
Как будет развиваться ситуация, предугадать нельзя, такого в истории еще не было никогда. Все в подвешенном состоянии пока", - цитирует Левина Sport24.
Сегодня сообщалось, что "Шинник", "Нижний Новгород" и "Мордовия" могут сняться с ФНЛ из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне первенства ФНЛ "Мордовия" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.
В "Мордовии" прокомментировал информацию о снятии с ФНЛ
Директор "Мордовии" Николай Левин высказался относительно информации в СМИ о том, что клуб может сняться с первенства ФНЛ из-за финансовых проблем.
news.sputnik.ru
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