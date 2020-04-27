Президент "Торпедо" Елена Еленцева прокомментировала информацию о том, что нынешний сезон в ФНЛ может быть завершен досрочно
"Готовы отнестись с пониманием, если этого потребует общая ситуация с пандемией в стране. Но, если спортивные мероприятия в стране возобновятся, то нужно играть. Тем более если будет рассматриваться вариант выхода клубов ФНЛ в РПЛ по итогам текущего сезона, то играть нужно, чтобы сохранить спортивный принцип", - цитирует Еленцеву "Спорт-экспресс".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Также были приостановлены другие европейские лиги.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. В России выявлено 87 тысяч случаев заражения инфекцией. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.
Президент "Торпедо" считает, ФНЛ нужно доиграть, чтобы сохранить спортивный принцип
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