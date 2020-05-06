— Мы от борьбы не отказываемся, настроены очень серьезно. Задачу сохранить место в ФНЛ никто не снимал, будем биться.
Какая на данный момент в клубе задолженность по зарплате? В мае будет пять месяцев. Команде не выплатили деньги за декабрь, январь, февраль, март и апрель. Несмотря на все проблемы, ребята относятся к ситуации с пониманием. Верят, что задолженность будет погашена, — рассказал Мустафин в интервью "Столица С".
После 27-и туров ФНЛ "Мордовия" идёт на последнем, 20-м, месте турнирной таблицы с 19 очками.
Спортдиректор "Мордовии": задачу сохранить место в ФНЛ никто не снимал, будем биться
Спортивный директор "Мордовии" Марат Мустафин рассказал о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Мордовия"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!