- В принципе и мы, и другие команды лиги были за то, чтобы сезон доиграть. Но провести 11 туров за месяц с небольшим - задача нереальная, учитывая расстояния и перелёты.
Кроме того, и сейчас ведь никто не может точно сказать, когда в каком регионе будут сняты ограничения. Так что на сегодняшний день досрочное завершение ФНЛ - это разумное решение, которое позволяет не ставить под угрозу следующий сезон, - цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба.
15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Хабаровский СКА по итогам 27 туров занял 6-е место, набрав 43 очка.
Два первых клуба ФНЛ поднимутся в РПЛ. Таким образом, в случае успешного прохождения лицензирования в Премьер-Лигу выйдут "Ротор" и "Химки".
Переходные матчи между командами Премьер-лиги и ФНЛ не состоятся. Таким образом, "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.
Гендиректор "СКА-Хабаровск": досрочное завершение ФНЛ - это разумное решение
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал новость о досрочном завершении сезона ФНЛ.
Фото: СКА-Хабаровск
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