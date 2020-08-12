15-летний нападающий "Чертаново" Пиняев забил первый гол в ФНЛ

15-летний футболист "Чертаново" Сергей Пиняев забил дебютный гол в Футбольной Национальной Лиге.

Фото: ФК "Чертаново"

В матче 3-го тура ФНЛ "Иртыш"-"Чертаново" молодой нападающий вышел на замену на 64-ой минуте. Спустя несколько минут Пиняев сделал счёт 0:2 в пользу своей команды.



Отметим, что в первых двух турах ФНЛ 15-летний Пиняев также выходил на замену и успел сделать 2 результативные передачи.