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Гладышев высказался о подготовке к матчу с Венесуэлой

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев прокомментировал подготовку к предстоящему матчу против Венесуэлы.
Фото: РФС
- Ярослав, поделитесь впечатлениями от подготовки. Насколько команда успела восстановиться после первого матча в Узбекистане?

- Мы вчера только прилетели, провели восстановительную тренировку. Сегодня начинаем готовиться к Венесуэле уже.

- Что успели узнать о сопернике? Был ли разбор? Какие сильные и слабые стороны можете отметить?

- Пока еще не было разбора. Так, мельком посмотрели. Но в целом, еще нет.

- Было много разговоров о классе соперников сборной в последнее время. Такой соперник, как Венесуэла, радует по силе?

- Наверное, радует, да. Хороший соперник. Посмотрим, как сыграем.

- Какой защитник сборной Венесуэлы может доставить больше всего проблем?

- Я, честно, никого не знаю (улыбается), - передает слова Гладышева корреспондент Rusfootball.info.

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