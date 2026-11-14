Гладышев высказался о подготовке к матчу с Венесуэлой

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев прокомментировал подготовку к предстоящему матчу против Венесуэлы.

Фото: РФС

- Ярослав, поделитесь впечатлениями от подготовки. Насколько команда успела восстановиться после первого матча в Узбекистане?



- Мы вчера только прилетели, провели восстановительную тренировку. Сегодня начинаем готовиться к Венесуэле уже.



- Что успели узнать о сопернике? Был ли разбор? Какие сильные и слабые стороны можете отметить?



- Пока еще не было разбора. Так, мельком посмотрели. Но в целом, еще нет.



- Было много разговоров о классе соперников сборной в последнее время. Такой соперник, как Венесуэла, радует по силе?



- Наверное, радует, да. Хороший соперник. Посмотрим, как сыграем.



- Какой защитник сборной Венесуэлы может доставить больше всего проблем?



- Я, честно, никого не знаю (улыбается), - передает слова Гладышева корреспондент Rusfootball.info.