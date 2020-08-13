Клубы согласовали трансфер 27-летнего форварда, сообщает пресс-служба "Торпедо". Ранее была информация, что "Крылья Советов" заплатят за Сергеева 15 миллионов рублей.
В прошлом сезоне ФНЛ Сергеев в составе "Торпедо" провел 27 матчей и забил 14 мячей. Он стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в ФНЛ.
"Крылья Советов" приобрели лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева
Нападающий "Торпедо" Иван Сергеев перешел в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Торпедо"
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