"Девять месяцев вы не можете взять три очка": фанаты "Торпедо" призвали Игнашевича уйти в отставку

Сергеи? Николаевич, время пришло... 9 (девять) месяцев вы не можете взять 3 очка. Как всегда на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол - это не игра в футбольныи? менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино скорее бы всего победили, но что есть. По хорошему вы должны были уи?ти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ сыграв две ничьи с аутсаи?дерами лиги на тот момент (по статистике конечно вы их переиграли). Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон - «побеждать в каждом матче», увы также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас как амбициозного спортсмена не устраивает эта роль или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучаи?те себя, не мучаи?те команду и нас. Дальше будет только хуже. Уи?дите сами. По мужски.