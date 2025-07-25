Селихов: с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру - извините

- Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао... Так все и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: "Саш, спасибо, до свидания". Все.
Александр Селихов выступал за московский "Спартак" с 2017 года, перейдя из пермского "Амкара". В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего на счету голкипера 102 матча в спартаковской футболке, в которых он пропустил 117 мячей и 30 раз оставил ворота в неприкосновенности.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно 31-летний вратарь покинул столичный клуб в статусе свободного агента и подписал контракт с екатеринбургским "Уралом".
Источник: Legalbet