Московский клуб ведет переговоры о переходе с украинским защитником Александром Каплиенко и полузащитником "Оренбурга" Жигой Шкофлеком.
Последним клубом Каплиенко был "Тамбов", с которым он недавно разорвал контракт.
В текущем сезоне ФНЛ "Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.
Источник: "Чемпионат"
"Торпедо" ведет переговоры с Каплиенко и Шкофлеком
"Торпедо" ведет работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо" Тбилиси
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!