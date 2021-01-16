"Томь" Кержакова объявила о подписании воспитанника "Зенита" Симоняна

? Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний полузащитник Артем Симонян. Последним клубом Артема был армянский «Ноа», за который он выступал в первой половине этого сезона (10 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. pic.twitter.com/WnZggVp4MS