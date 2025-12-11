Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Новый тренер "Ротора" Парфенов высказался о целях команды на сезон

Новый главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Парфёнов рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Урал"
- Цель команды - топ-4 - осталась неизменной?

- Сейчас от этой черты "Ротор" отделяют четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места, - сказал Парфенов "Чемпионату".

1 декабря Дмитрий Парфенов был назначен главным тренером волгоградского "Ротора". Ранее российский специалист работал наставником в московском "Торпедо", тульском "Арсенале", екатеринбургском "Урале" и других клубах.

На данный момент "Ротор" занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 21 матче. Команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в чемпионате.

