Новый тренер "Ротора" Парфенов высказался о целях команды на сезон

- Цель команды - топ-4 - осталась неизменной?
- Сейчас от этой черты "Ротор" отделяют четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места, - сказал Парфенов "Чемпионату".
1 декабря Дмитрий Парфенов был назначен главным тренером волгоградского "Ротора". Ранее российский специалист работал наставником в московском "Торпедо", тульском "Арсенале", екатеринбургском "Урале" и других клубах.
На данный момент "Ротор" занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 21 матче. Команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в чемпионате.
Фото: ФК "Урал"