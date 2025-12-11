Официально о назначении Березуцкого в "Урал" было объявлено сегодня, 11 декабря.
"Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. У "Урала" задача одна — выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится, вижу у него только позитивные перспективы", — передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Урал" станет вторым клубом в карьере Березуцкого в должности главного тренера. Ранее он возглавлял "Сабах" (2024–2025), с которым выиграл Кубок Азербайджана сезона 2024/2025.
По итогам 21 тура Первой лиги "Урал" с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице. Отставание екатеринбуржцев от лидера таблицы "Факела" составляет 7 баллов. Напомним, напрямую в РПЛ из Первой лиги выходят победитель и серебряный призер чемпионата. Команды, которые займут третье и четвертое места, сыграют в стыках за повышение в классе с 13-й и 14-й командами РПЛ.
Газзаев пожелал Березуцкому удачи в "Урале"
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего экс-подопечного Василия Березуцкого главным тренером "Урала".
Фото: ФК "Урал"