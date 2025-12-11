Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Газзаев пожелал Березуцкому удачи в "Урале"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего экс-подопечного Василия Березуцкого главным тренером "Урала".
Фото: ФК "Урал"
Официально о назначении Березуцкого в "Урал" было объявлено сегодня, 11 декабря.

"Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. У "Урала" задача одна — выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится, вижу у него только позитивные перспективы", — передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

"Урал" станет вторым клубом в карьере Березуцкого в должности главного тренера. Ранее он возглавлял "Сабах" (2024–2025), с которым выиграл Кубок Азербайджана сезона 2024/2025.

По итогам 21 тура Первой лиги "Урал" с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице. Отставание екатеринбуржцев от лидера таблицы "Факела" составляет 7 баллов. Напомним, напрямую в РПЛ из Первой лиги выходят победитель и серебряный призер чемпионата. Команды, которые займут третье и четвертое места, сыграют в стыках за повышение в классе с 13-й и 14-й командами РПЛ.

