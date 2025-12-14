Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Интер1 тайм
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
1 - 2 1 2
Майнц2 тайм
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
Осер
3 - 4 3 4
Лилль2 тайм
Ланс
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Кержаков прокомментировал назначение Березуцкого в "Урал"

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о назначении Василия Березуцкого главным тренером "Урала".
Фото: ФК "Урал"
"Каждому тренеру хочется работать, Василий Березуцкий - не исключение. И хорошо, что он работает. Дай бог, чтобы у него получилось", - передает слова Кержакова "Чемпионат".

Напомним, "Урал" официально объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера в четверг, 11 декабря. Специалист сменил на этой должности Мирослава Ромащенко.

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Кержаков также был кандидатом на тренерское кресло в екатеринбургском клубе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится