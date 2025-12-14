Кержаков прокомментировал назначение Березуцкого в "Урал"

"Каждому тренеру хочется работать, Василий Березуцкий - не исключение. И хорошо, что он работает. Дай бог, чтобы у него получилось", - передает слова Кержакова "Чемпионат".
Напомним, "Урал" официально объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера в четверг, 11 декабря. Специалист сменил на этой должности Мирослава Ромащенко.
Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Кержаков также был кандидатом на тренерское кресло в екатеринбургском клубе.
Фото: ФК "Урал"