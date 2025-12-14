По информации источника, Денис Бояринцев вошел в шорт-лист тренеров, которые могут возглавить "Енисей" вместо ушедшего с поста главного тренера Андрея Тихонова.
Напомним, ранее сообщалось, что клуб также рассматривает кандидатуры Александра Тарханова, Евгения Калешина, Сергея Ташуева и Виктора Булатова.
Последни клубом в тренерской карьере Бояринцева был "Ротор", который он возглавлял с 28 мая 2024 по 24 ноября 2025 года.
Источник: Metaratings
Другой экс-спартаковец может сменить Тихонова в "Енисее"
Стал известен возможный преемник Андрея Тихонова.
Фото: ФК "Ротор"