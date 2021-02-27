Согласно информации источника, по окончании встречи "Алания" - "Томь" (2:3), прошедшей в рамках 27-го тура ФНЛ, арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что Гогниев ударил его в живот. Такие же данные привел в своем рапорте делегат матча.
Во время матча Гогниеву была показана красная карточка - за брань в адрес судей. Отмечается, что после игры главный тренер "Алании" не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.
Гогниеву грозит дисквалификация на срок от полугода до двух лет. Также тренеру могут назначить крупный штраф.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: наставник "Алании" Гогниев ударил судью и может быть дисквалифицирован на два года
Наставник "Алании" Спартак Гогниев может быть дисквалифицирован из-за нападения на судью после матча ФНЛ.
Фото: РИА Новости
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