"Далеко зашел этот вопрос". Дьяков - о конфликте в сборной России

- Мы слышим только из уст футболистов, что был конфликт. Но если начали в открытую говорить, Карпин тоже, значит, что-то случилось серьёзное.
Ясно, что были какие-то серьёзные выяснения отношений: споры, ругань, не знаю, дошло ли до драки. Очевидно, что далеко зашёл этот вопрос, но интересно последить за этой ситуацией, как она развернётся. Карпин занял сторону тех, кто на сегодняшний день в сборной, - сказал Дьяков.
Напомним, что полузащитник "Зенита" Максим Глушенков забил десять мячей в 13 матчах чемпионата России и на данный момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Футболист не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил это тем, что Глушенков не хочет выступать за главную команду страны. Сообщалось, что у футболиста был конфликт с партнерами по сборной после ничьей с Нигерией (3:3) в октябре. Это публично подтвердил Константин Тюкавин, заявивший, что он предъявлял претензии Глушенкову. Также футболиста "Зенита" за недостаточную самоотдачу раскритиковал Данил Круговой.
Источник: "Евро-Футбол".