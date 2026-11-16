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"Далеко зашел этот вопрос". Дьяков - о конфликте в сборной России

Экс-футболист "Динамо" Виталий Дьяков высказался о конфликте Максима Глушенкова в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дьякова, Карпин в конфликте занял сторону тех, кто на сегодняшний день находится в сборной.

- Мы слышим только из уст футболистов, что был конфликт. Но если начали в открытую говорить, Карпин тоже, значит, что-то случилось серьёзное.

Ясно, что были какие-то серьёзные выяснения отношений: споры, ругань, не знаю, дошло ли до драки. Очевидно, что далеко зашёл этот вопрос, но интересно последить за этой ситуацией, как она развернётся. Карпин занял сторону тех, кто на сегодняшний день в сборной, - сказал Дьяков.

Напомним, что полузащитник "Зенита" Максим Глушенков забил десять мячей в 13 матчах чемпионата России и на данный момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Футболист не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил это тем, что Глушенков не хочет выступать за главную команду страны. Сообщалось, что у футболиста был конфликт с партнерами по сборной после ничьей с Нигерией (3:3) в октябре. Это публично подтвердил Константин Тюкавин, заявивший, что он предъявлял претензии Глушенкову. Также футболиста "Зенита" за недостаточную самоотдачу раскритиковал Данил Круговой.

Источник: "Евро-Футбол".

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