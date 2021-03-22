Источник: Бородюк сегодня будет представлен игрокам "Торпедо" в качестве главного тренера и проведет первое занятие

Александр Бородюк сегодня приступит к руководству тренировочным процессом "Торпедо".
Фото: РФС
Александр Бородюк возвращается в "Торпедо", сообщают российские СМИ.

По данным источника, 58-летнего специалиста сегодня представят игрокам "автозаводцев" в качестве нового главного тренера, после чего он проведет тренировочное занятие.

Напомним, 22 марта стало известно, что руководство "Торпедо" приняло решение уволить с должности главного тренера команды Сергея Игнашевича. Александр Бородюк ранее тренировал черно-белых в 2013-2014 годах. Последним местом работы российского специалиста был австрийский "Хорн", который он принял в августе 2020 года и покинул после трех матчей с командой.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Торпедо Бородюк
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