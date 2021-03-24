"В понедельник во второй половине дня мне позвонил президент "Торпедо" Денис Маслов. Предложил встретиться. На этой встрече он и сделал предложение. А я его моментально принял.
От такого предложения не отказываются. Очень признателен руководству, которое меня пригласило. "Торпедо" - легендарный клуб с великими традициями. Отдельный разговор о болельщиках. Они у "Торпедо" требовательные и достаточно жесткие. Но это подчеркивает, что они неравнодушны к своему клубу, преданы ему. В футболе есть фраза: можно простить все, кроме равнодушия. Это, наверное, главный посыл, который живет в этом клубе. И, думаю, будет жить дальше", - сказал Бородюк.
Напомним, вчера на должность главного тренера "Торпедо" был назначен 58-летний Александр Бородюк. Контракт подписан сроком до конца следующего сезона 2021/2022.
Ранее Бородюк уже тренировал "автозаводцев" в сезоне 2013/2014, и сумел вывести команду в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи.
Последним клубом Александра Бородюка был австрийский Хорн - приняв команду в августе 2020 года, специалист покинул ее через три игры. До этого, в 2017 году, Бородюк тренировал сборную Казахстана.
Александр Бородюк сменил на посту главного тренера "автозаводцев" Сергея Игнашевича. Сотрудничество Игнашевича с "Торпедо" прекращено по обоюдному согласию сторон.
Игнашевич возглавил "Торпедо" летом 2019 года в качестве старшего тренера. У Игнашевича на тот момент не было лицензии Pro. Летом 2020-го Игнашевич был официально утвержден в должности главного тренера москвичей.
Источник: Sport24
Бородюк: моментально принял предложение возглавить "Торпедо". От такого не отказываются
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк рассказал подробности своего приглашения в московский клуб.
Фото: Чемпионат
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