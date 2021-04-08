- Как был обставлен мой уход из "Торпедо"? Буднично. После поражения в Нижнем Новгороде поговорил с руководством. Приняли решение расстаться. Всё. Я разговаривал с Масловым (президентом "Торпедо" - прим.). Решение уйти из "Торпедо" - не мое, - передает слова Игнашевича "Спорт-Экспресс".
22 марта 2021 года стало известно, что главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич, работавший с клубом с начала сезона 2019/2020, покинул свой пост. На следующий день официальный сайт "автозаводцев" объявил о назначении на должность главного тренера Александра Бородюка.
Игнашевич: уход из "Торпедо" - не мое решение
Экс-главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, в каких обстоятельствах покинул клуб.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!