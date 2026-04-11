Ямаль установил рекорд Ла Лиги

Ламин Ямаль вошёл в историю Ла Лиги. Вингер "Барселоны" начал матч с "Эспаньолом" в стартовом составе и провёл свою сотую игру в чемпионате Испании.

Он добрался до этой отметки в 18 лет и 272 дня - раньше в истории турнира этого не удавалось никому. Предыдущее достижение принадлежало Раулю, который провёл 100 матчей в Ла Лиге в 19 лет и 284 дня.



В этом сезоне Ямаль остаётся одним из ключевых игроков "Барселоны": на его счету 42 матча во всех турнирах, 21 забитый мяч и 16 результативных передач.

