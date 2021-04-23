- В мае мы можем в одночасье потерять команду, которую с таким трудом вместе создавали и которая дарит радость болельщикам. Играет в скоростной, привлекательный, современный футбол. Люди в Самаре обожают футбол. Но все это можем потерять. Боюсь, что эти "Крылья" разлетятся...
Я ничуть не сгущаю краски. Клуб должен что-то предпринимать, вести переговоры, пытаться сохранить футболистов. Уже сейчас, в апреле. Понимаете? Иначе будет поздно! Игроков просто раскупят. Но ничего этого не происходит! Все только пребывают в эйфории...", - приводи слова Андреева "Спорт-экспресс".
"Крылья Советов" по итогам 36-и туров Футбольной национальной лиги единолично возглавляют турнирную таблицу, имея преимущество над занимающим вторую строчку "Нижним Новгородом" в 4 очка.
Также самарская команда вышла в финал Кубка России, обыграв в плей-офф подмосковные "Химки" (4:0), московское "Динамо" (2:0) и грозненский "Ахмат" (0:0; 4:1 пен.), выступающие в РПЛ. В титульной встрече противостоять подопечным Игоря Осинькина будет столичный "Локомотив".
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Агент Андреев: боюсь, эти "Крылья" могут разлететься...
Агент Павел Андреев, чьи футболисты составляют костяк "Крыльев Советов", поделился мнением о перспективах самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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