По информации источника, хавбек "Крыльев Советов" Ежов покинет самарский клуб летом. Футболист продолжит свою карьеру в "Рубине", переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего вингера также заинтересован "Локомотив".
В текущем сезоне Футбольной национальной лиги Ежов принял участие в 33 матчах, в которых забил четыре мяча. Контракт футболиста с самарцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Романа в 600 тыс евро.
Накануне "Крылья Советов" одержали победу над "Спартаком-2" в перенесенном матче 35-го тура ФНЛ со счетом 2:0. Подопечные Игоря Осинькина набрали 95 очков после 40 встреч чемпионата и гарантировали себе золотые медали ФНЛ.
Источник: твиттер-аккаунт журналиста Максима Алланазарова.
Источник: Ежов летом покинет "Крылья Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов может летом перейти в "Рубин".
Фото: newsmr.ru
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