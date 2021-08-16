Источник сообщает, что руководство клуба выражает недовольство относительно стартовых выступлений команды в ФНЛ.
С 27 октября тольяттинцев возглавляет Игорь Пикущак, однако его позиции в "Акроне" достаточно слабы.
Это связывается не только с результатами команды, но и с успешностью контакта с функционерами клуба. Так, спортивный директор Виктор Файзулин летом покинул "Акрон".
Сообщается, что в случае отставки Пикущака команду примет Роберт Евдокимов.
После шести сыгранных матчей в ФНЛ "Акрон" располагается на пятнадцатом месте турнирной таблицы. В активе команды находится всего пять зачетных баллов. Очки были набраны в матчах 2-4 тура. Во второй игре первенства тольяттинцы оказались сильнее "Волгаря" со счётом 1:0. В третьем и четвёртом турах команда дважды сыграла вничью с липецким "Металлургом (2:2) и "Балтикой" (0:0).
Следующий матч "Акрону" предстоит провести 21 августа в 17:00 по московскому времени. Соперником тольяттинцев станет "Оренбург".
Источник: Матч ТВ
Источник: "Акрон" может назначить Евдокимова новым главным тренером
"Акрон" в ближайшее время намерен совершить перестановки в тренерском штабе команды.
Фото: ФК "Оренбург"
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