Источник сообщает, что в настоящий момент продолжаются переговоры между клубами.
Интерес к 25-летнему нападающему может быть связан с периодом совместной работы Гонгадзе и тренера хабаровчан Дениса Попова в ростовском СКА, где футболист за прошлый сезон забил 17 мячей и отдал 6 результативных передач в 30 матчах в ФНЛ-2.
Игрок перешел из южной команды в московское "Торпедо" в начале июля текущего года на правах свободного агента. За черно-белых Гонгадзе провёл четыре матча в нынешнем розыгрыше ФНЛ и отметился одной результативной передачей.
Команды находятся в верхней части турнирной таблицы первенства Футбольной национальной лиги. "Торпедо", набравшее в 6 матчах 16 очков, располагается на первой строчке. "СКА-Хабаровск" на этой же дистанции внёс в свой актив 11 зачётных баллов и находится на пятом месте.
Источник: Матч ТВ
"СКА-Хабаровск" заинтересован в аренде нападающего "Торпедо"
Нападающий московского "Торпедо" Георгий Гонгадзе может пополнить состав "СКА-Хабаровск".
Фото: инстаграм ростовского СКА
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