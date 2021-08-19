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Президент "Легиона-Динамо" выразил надежду на то, что клуб до 7 сентября успеет заявить Хабиба

Президент "Легиона-Динамо" Шамиль Лахиялов рассказал о ходе переговоров с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
"Время заявить его есть, заявка у нас открыта до 7 сентября. До этого времени какая-то ясность наступит. Пока он играть не готов. Но мы обращаем внимание на ключевое слово "пока". Категоричного "нет" он нам не говорил.

Могу сказать, что мы продвигаемся в переговорах. Надеюсь, что до 7 числа успеем его заявить. Если нет, то у нас будет еще зимнее трансферное окно. Мы не оставим попыток заявить Хабиба за команду", - приводит слова Лахиялова "РБ Спорт".

Напомним, после завершения бойцовской карьеры в октябре 2020 года Хабиб заявил о желании попробовать свои силы в качестве профессионального футболиста.

"Легион-Динамо" по итогам трех матчей в Футбольной национальной лиге-2 имеет в своем активе семь очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Также махачкалинский клуб пробился в элитный раунд Кубка России, где сыграет в группе с "Уфой" и "Аланией".

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Теги: Легион-Динамо Нурмагомедов
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