Вадим Гаранин стал главным тренером "Енисея"

"Енисей" определился с новым главным тренером. Им стал Вадим Гаранин.

Фото: ФК "Тверь"





Напомним, что Гаранин сменил на этой должности Виктора Трёнина, который ушёл в отставку по собственному желанию.



"Енисей" располагается на девятом месте ФНЛ, набрав 35 очков.



Ближайший матч "Енисея" состоится 2 марта в 02:00 по московскому времени. Соперником красноярской команды станет "



Источник: Пресс-служба "Енисея" "Енисей" объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера команды. Контракт с российским специалистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.Напомним, что Гаранин сменил на этой должности Виктора Трёнина, который ушёл в отставку по собственному желанию."Енисей" располагается на девятом месте ФНЛ, набрав 35 очков.Ближайший матч "Енисея" состоится 2 марта в 02:00 по московскому времени. Соперником красноярской команды станет " Локомотив ". Встреча состоится в рамках кубка России.Источник: Пресс-служба "Енисея"