"Енисей" объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера команды. Контракт с российским специалистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.
Напомним, что Гаранин сменил на этой должности Виктора Трёнина, который ушёл в отставку по собственному желанию.
"Енисей" располагается на девятом месте ФНЛ, набрав 35 очков.
Ближайший матч "Енисея" состоится 2 марта в 02:00 по московскому времени. Соперником красноярской команды станет "Локомотив". Встреча состоится в рамках кубка России.
Источник: Пресс-служба "Енисея"
Вадим Гаранин стал главным тренером "Енисея"
"Енисей" определился с новым главным тренером. Им стал Вадим Гаранин.
Фото: ФК "Тверь"