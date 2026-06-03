Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе "Зенита"

Информация об интересе "Зенита" к Сильянову не соответствует действительности. В "Локомотив" руководители петербуржцев не обращались. С нами они тоже не контактировали.
Александр является одним из лидеров команды, у него длинный контракт. В этой ситуации руководители "Локомотива" не будут делать скидок", - сказал агент.
Александр Сильянов, играющий на позиции защитника, присоединился к "Локомотиву" летом 2021 года. В июне прошлого года футболист сборной России продлил свое трудовое соглашение с московским клубом до 2029-го.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел в составе "железнодорожников" 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Также не его счету один забитый гол в 7 играх завершившегося розыгрыша Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"