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Газизов допустил, что кто-то из игроков с ЧМ окажется в махачкалинском "Динамо"

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что клуб может приобрести игрока-участника ЧМ-2026.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Допускаю, кто-то из игроков с ЧМ-2026 окажется в махачкалинском "Динамо" после завершения мундиаля. У этого события не нулевая вероятность", - цитирует Газизова Metaratings.

"Динамо" финишировало в зоне стыковых матчей, заняв 14-ю строчку в турнирной таблице по итогам сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги. В переходных играх за право выступать в высшем дивизионе команда уверенно победила екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила прописку.

Напомним, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня и завершится 19 июля.

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