Газизов допустил, что кто-то из игроков с ЧМ окажется в махачкалинском "Динамо"

"Допускаю, кто-то из игроков с ЧМ-2026 окажется в махачкалинском "Динамо" после завершения мундиаля. У этого события не нулевая вероятность", - цитирует Газизова Metaratings.
"Динамо" финишировало в зоне стыковых матчей, заняв 14-ю строчку в турнирной таблице по итогам сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги. В переходных играх за право выступать в высшем дивизионе команда уверенно победила екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила прописку.
Напомним, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня и завершится 19 июля.