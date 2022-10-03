- Верю ли, что РФС и ФНЛ отодвинут важность УЕФА? Насколько я знаю, со следующего сезона две крымские команды будут играть в ФНЛ. Но это не РПЛ? Верно, но пока у нас, у донецкого футбола, никаких контактов ни с РФС, ни с ФНЛ не было. Пока Футбольные союзы ДНР и ЛНР вне их правового поля, - приводит слова Давыденко Metaratings.ru.
С момента присоединения Крыма к Российской Федерации в марте 2014 года Российский футбольный союз не включал футбольные клубы полуострова в систему отечественных профессиональных лиг из-за решения УЕФА, который считает Крым особой футбольной зоной и не принимает по нему никаких новых решений. На территории республики проводится свой внутренний чемпионат, в высшем дивизионе которого играют 8 клубов. Действующим победителем чемпионата Крыма является "ТСК-Таврия" (Симферополь), серебряным призером и самым титулованным клубом (3 чемпионства из 7 возможных) - "Севастополь".
Глава Футбольного союза ДНР: со следующего сезона две крымские команды будут играть в ФНЛ
Руководитель Футбольного союза ДНР Павел Давыденко сообщил о будущей интеграции крымского футбола в систему профессиональных лиг РФС.
Фото: Крымский футбольный союз