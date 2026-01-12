"Видимо, не заслужил". Баринов - о новом контракте с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о возможном уходе из клуба.
"Я ни в коем случае прямо сейчас не ухожу из "Локомотива". Проходил медосмотр с командой. Я великолепно подготовился к сезону. Никакие мысли при подготовке мне не мешали. Был сосредоточен на отпуске. Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Что думаю? Спросите у представителей. "Локомотив" с новым предложением по контракту на меня не выходил. Почему? Не понимаю. Видимо, не заслужил", - цитирует Баринова Sport24.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом и летом 2026 года на правах свободного агента перейдет в ЦСКА. Также источники сообщали, что "армейцы" попытаются выкупить футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

