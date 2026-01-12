"Мне тоже нужно расти, буду заниматься этим на сборах и стараться прибавлять. Стать лучшим бомбардиром РПЛ — не моя первостепенная цель. Если получится, буду рад, но команда для меня выше", - цитирует Батракова "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 23 встречах и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
На данный момент Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России с 11 забитыми мячами, его ближайший преследователь Брайан Хиль имеет в своем активе на один забитый мяч меньше.
Батраков: стать лучшим бомбардиром РПЛ — не моя первостепенная цель
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"