"Дивеев и Гонду — оба хорошие игроки. Думаю, этот обмен равноценный. Игорь может играть в стартовом составе "Зенита". Просто там уровень конкуренции другой — и по количеству игроков, и по качеству", - приводит слова Ахметова "Чемпионат".
Вчера, 11 января, стало об обмене между петербургским "Зенитом" и ЦСКА. Состав красно-синих пополнил Лусиано Гонду, ранее выступавший за петербуржцев, а к сине-бело-голубым присоединился экс-защитник "армейцев" Игорь Дивеев.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками. Петербуржцы занимают второе место с 39 баллами в своем активе.
"Равноценный обмен". Ахметов - о переходах Гонду и Дивеева
Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", оценил обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
