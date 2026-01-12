Агент Джикии рассказал, планирует ли защитник покидать "Антальяспор"

"Я ничего не слышал и не знаю о таком желании клуба. Со мной никто не связывался. Георгий — игрок "Антальяспора", клуб рассчитывает на него. Он не планирует покидать команду", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что руководство турецкого "Антальяспора" намерено расстаться с Георгием Джикией в зимнее трансферное окно. Россиянин выступает за клуб с лета 2025 года.
Джикия присоединился к "Антальяспору" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. Всего он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
