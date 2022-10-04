"По Первой лиге, думаю, что нет. Сейчас, наконец-то, команды играют в недельном микроцикле, что позволяет развивать игроков, грамотно заниматься восстановлением после матчей, заниматься теорией, прибавлять в физике молодым.
По Второй лиге – думаем над изменением формата. Соответственно, возможно изменение количества клубов", - приводит слова Измайлова Metaratings.
Ранее сегодня Измайлов анонсировал изменения в формате розыгрыша Второй лиги - турнир может вернуться на систему "весна-осень".
В нынешнем сезоне в Первой лиге выступают 18 команд. Вторая лига разделена на четыре группы. Две группы поделены еще на подгруппы.
Измайлов официально избран новым главой ФНЛ путем голосования, в котором принимали участие клубы Первой и Второй лиг. До этого он исполнял обязанности президента организации после того, как минувшим летом этот пост покинул Александр Алаев. Функционер занял аналогичную должность в РПЛ.
Президент ФНЛ Измайлов сообщил, что формат Первой лиги не будет изменен
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал возможное изменение форматов проведения Первой и Второй лиг.
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