Матчи Скрыть

Сперцян рассказал об адаптации Боселли в "Краснодаре"

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"
"Хуан очень хороший игрок. Я думаю, все это знают, он многое время играет в России.

Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться.

Он тоже очень такой голодный, жаждет помочь команде, поэтому все отлично, адаптация прошла", - сказал Сперцян.

Хуан Боселли пополнил состав действующего чемпиона России "Краснодара" этой зимой, перейдя из "Пари НН". 26-летний нападающий подписал контракт с краснодарским клубом на 2,5 года.

Боселли играет в Российской Премьер-Лиге с осени 2023 года. В текущем сезоне уругваец принял участие в 20 матчах за нижегородскую команду во всех турнирах и отличился 10 забитыми голами.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится