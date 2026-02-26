Сперцян рассказал об адаптации Боселли в "Краснодаре"

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из "Пари НН".

Фото: ФК "Краснодар"

Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться.