Сперцян рассказал об адаптации Боселли в "Краснодаре"

Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться.
Он тоже очень такой голодный, жаждет помочь команде, поэтому все отлично, адаптация прошла", - сказал Сперцян.
Хуан Боселли пополнил состав действующего чемпиона России "Краснодара" этой зимой, перейдя из "Пари НН". 26-летний нападающий подписал контракт с краснодарским клубом на 2,5 года.
Боселли играет в Российской Премьер-Лиге с осени 2023 года. В текущем сезоне уругваец принял участие в 20 матчах за нижегородскую команду во всех турнирах и отличился 10 забитыми голами.
Источник: "СЭ"