По сообщениям СМИ, "Арсенал" из Тулы принял решение о назначении нового главного тренера команды. "Оружейников" возглавит Александр Сторожук. Сегодня россиянин подпишет контракт с тульским коллективом, который будет рассчитан на 1,5 года. Сторожук начинал сезон наставником "Краснодара". Под его руководством "быки" по итогам первой половины сезона РПЛ заняли 8 место.
Арсенал после 20 сыгранных туров располагается на 6 месте после первой половины Первой лиги. Команду возглавлял экс-наставник "Спартака" Олег Кононов. Но руководство туляков приняло решение произвести рокировку тренерского штаба команды.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Сторожук возглавит "Арсенал". Контракт тренера с клубом будет рассчитан на 1,5 года
Александр Сторожук станет новым главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: Чемпионат.com