Клуб из Северной Осетии с 40 очками замыкает тройку лидеров таблицы Первой Лиги. Это зона стыковых матчей с командами РПЛ за повышение в классе. Правда, "Алании" под руководством Тедеева не удается добиться побед в двух последних турах.
Сначала владикавказцы на выезде не сумели распечатать ворота нижнекамского "Нефтехимика" (0:0), идущего на одиннадцатом месте. А в недавней встрече осетинский коллектив ушел от поражения в домашней игре с одним из аутсайдеров Первой Лиги "Кубанью" - 1:1. Впрочем, запас очков от пятого места по-прежнему комфортный - семь баллов. Поэтому слухи об увольнении 41-летнего специалиста вызвали удивление у футбольной общественности.
Тедеев возглавил "Аланию" после Спартака Гогниева, в настоящее время занимающего пост наставника подмосковных "Химок" в РПЛ. Основным кандидатом на замену Тедеева источник называет Олега Василенко, начинавшего сезон у руля воронежского "Факела"
Источник: Metaratings
Metaratings: "Алания" решила уволить главного тренера Тедеева, кандидат на замену – Василенко
Руководство владикавказской "Алании" приняло решение отправить в отставку Заура Тедеева с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Факел"