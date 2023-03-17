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Вратарь "Акрона" Волков: Кубок — шанс показать себя клубам РПЛ? Я себя не продаю

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Российский голкипер "Акрона" Сергей Волков высказался по поводу перспектив с помощью игры в Кубке России перейти в клуб РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
- Матчи кубка как шанс показать себя перед командами РПЛ, пойти на повышение? Лично я — нет. Мы все хотим добиваться результатов, выигрывать. Скажем так: я себя не продаю. Все придет, всему свое время, - приводит слова Волкова Metaratings.ru.

Российский голкипер Сергей Волков пополнил состав "Акрона" летом 2019 года. С того момента игрок провел за тольяттинцев 92 встречи, в которых ему удалось 35 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, при этом пропустив 97 голов. В этом сезоне в активе уроженца Тольятти 25 пропущенных мячей и 12 сухих матчей в 25 поединках за "Акрон". В Кубке России Сергей вместе со своим клубом дважды встречался с командами РПЛ. Сначала тольяттинский коллектив обыграл" Торпедо" (2:0), Волков сыграл на ноль, а затем "Акрон" выбил из турнира "Локомотив" (1:1, 6:5). В этой игре Сергей отразил пару ударов в послематчевой серии 11-метровых.


Волков Акрон
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